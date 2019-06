Gijzenrooi nog steeds in glasvezel-wachtkamer

GELDROP-MIERLO - De kans dat 12 gezinnen in het Geldropse buitengebied binnenkort kunnen beschikken over goed functionerend internet wordt steeds kleiner. Het lukt tot nu toe niet om de kosten voor aansluiting op het glasvezelnet omlaag te krijgen.

De firma Glasvezel Buitenaf gaat in de gemeente Geldrop-Mierlo het buitengebied ‘verglazen’. Dat wil zeggen: het buitengebied van Mierlo met zijn 200 adressen. Het buitengebied van Geldrop is een ander verhaal. Daar, tussen Eindhoven en Geldrop, zijn slechts 12 adressen die hunkeren naar glasvezel. En daar helemaal naartoe graven voor zo weinig aansluitingen is te duur: 3 ton.

Mislukt

Daarom heeft Glasvezel Buitenaf met de glasvezel-buren (KPN en Ziggo) overlegd over (deels) gebruik maken van hun glasvezel-netwerk om Gijzenrooi en Genoenhuis te bereiken. Maar de bewoners hebben onlangs te horen gekregen dat dit overleg is mislukt.

De Geldrop-Mierlose wethouder Hans van de Laar (DPM) zegt dat er nu nog één ijzer in het vuur zit. Breedband Eindhoven heeft aangeboden om een bemiddelingspoging te doen. De bedoeling is om KPN alsnog over te halen Glasvezel Buitenaf toestemming te geven gebruik te maken van het glasvezelnetwerk in het centrum van Geldrop.

Strohalm

Maar erg hoopvol is de wethouder niet. ,,Misschien is het niet meer dan een strohalm. Het is meestal gewoon een dure grap, glasvezel naar het buitengebied. We kunnen de aanleg er van als gemeente niet afdwingen. En het is ook niet zo dat wij als gemeente zeggen: laat ons dan die 3 ton maar betalen. We kunnen de hele gemeenschap toch niet laten betalen voor die paar adressen? Bovendien moeten we juist bezuinigen vanwege de gestegen kosten in de jeugdzorg en de Wmo.”

Op de fiets