Gilde Sint Sebastiaan in Mierlo viert jubileum van drie generaties

Wat er zo bijzonder aan het gildeleven is, kan Tonnie Schönhoff (77) niet goed onder woorden brengen. ,,Daarvoor moeten mensen maar eens een zondag meelopen met ons op het gildeterrein op de Arkweg 21 in Mierlo. Het is gezellig en leuk, maar het gaat veel verder dan dat. We dragen een stukje geschiedenis en cultuur uit.”