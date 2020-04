GL-raadslid Nuenen trekt boetekleed aan voor onderhandelingen met projectontwikkelaar

Reconstructie Hoofdrol voor twee coalitie­par­tij­en in dorpsrel Nuenen

7:01 NUENEN - In de affaire over nieuwbouwproject Panta Rhei in Nuenen spelen ook twee fractievoorzitters van coalitiepartijen een rol. Uit een reconstructie blijkt dat ook zij zich hebben ingezet om een zak geld af te dwingen voor gedupeerde omwonenden. Of ze daarmee te ver zijn gegaan, bespreken de Nuenense fractievoorzitters donderdagavond.