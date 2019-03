Glasvezel in Geldrop: Aan de achterse mem op Gijzenrooi en Genoenhuis

GELDROP - Voor bewoners van het Mierlose buitengebied staat het al vast: hun woning wordt aangesloten op een nieuw glasvezelnet. Voor bewoners van het Geldropse buitengebied is het nog allerminst zeker of zij ook snel internet en storingsvrije tv krijgen. Op Gijzenrooi en Genoenhuis wachten ze gespannen de ontwikkelingen af.

Ze hebben een pluimveebedrijf, kampeerboerderij, naaiatelier, hondenkennel, elektrotechnisch bureau en een architectenbureau. Een paar van hen zijn hier geboren en getogen. Anderen zijn ‘import’. Maar twee dingen hebben ze gemeen, zo blijkt al gauw aan de bomvolle keukentafel van Jos en Elly Vinck op Genoenhuis. 1: ze vinden dat ze hier fantastisch wonen. En 2: ze willen heel, heel erg graag een aansluiting op het glasvezelnet. Want zoals het nu is, is eigenlijk niet meer te doen. Storingen in het computergestuurde pluimveebedrijf kunnen niet opgelost worden omdat de monteurs niet kunnen inloggen. Tv kijken op een tweede toestel kan je wel vergeten. Kampeerklanten krijgen een wificode maar kunnen die amper gebruiken. En werken in de ‘cloud’ zoals de zakelijke klanten willen, gaat al helemaal niet. Kinderen moeten voor school iets streamen en dat lukt niet. En Jos Vinck moet regelmatig op de fiets naar het Geldropse ziekenhuis om zijn bloedwaarden door te geven omdat het weer eens niet lukt om dat online te doen.

,,Internet is eigenlijk een levensbehoefte geworden", zegt Emeliet Grond, ,,en bij ons werkt 't maar half”. En pluimveehouder Adrie van Lith zegt: ,,De wethouder heeft het er steeds over dat wij allemaal onderdeel zijn van een Brainportgemeente. Dan zullen we toch echt met de tijd mee moeten".

Te ver

Rondom het Geldropse buitengebied met zijn 11 adressen is alles al ‘verglaasd’: Eindhoven, het Nuenense buitengebied, Heeze. En de firma Glasvezel buitenaf begint binnenkort met de aanleg van een net in het Mierlose buitengebied (200 adressen). Aanvankelijk leek het er op dat het Geldropse buitengebied ‘meegenomen’ zou worden. Ook de Geldrop-Mierlose wethouder Hans van de Laar verkeerde in die veronderstelling. Maar dat bleek dus niet het geval. Een sleuf graven van het Mierloos buitengebied naar dat van Geldrop is gewoon heel ver en heel duur. Aanhaken op een van de buur-glasvezelnetwerken is of óók heel duur (het Eindhovens Kanaal of de A67 liggen in de weg) of de betreffende firma (Reggefiber/KPN) voelt er niks voor. De komende weken gaat Glasvezel buitenaf samen met de gemeente onderzoeken of er toch een goedkopere manier is.

Patroon

Aan de keukentafel van Jos en Elly Vinck zien ze een patroon. Ze hebben het over het aardgas, waar heel Geldrop op is aangesloten, maar zij niet. Ook kabel tv kwam er nooit. En over het riool gaat het. Dat tegelijk met de nieuwbouwwijk Genoenhuis werd aangelegd. Gratis voor de nieuwe bewoners, maar op Gijzenrooi en Genoenhuis betaalden ze zich blauw. ,,Maar aan de gemeentelijke belastingen betalen we wel volop mee", mopperen ze.