Goede doel Geldrop-Mierlo in zorgen

Samen voor Geldrop-Mierlo kreeg drie jaar op rij 30.000 euro van de gemeente om de organisatie op de rit te krijgen en een plek te verwerven in de lokale samenleving. Directeur Yvonne Kruizinga-Meier zegt dat dat ook prima aan het lukken is. Volgens haar reden te meer om nu niet te verslappen met het project dat werknemers uit het bedrijfsleven koppelt aan maatschappelijke activiteiten.

Het besluit van B en W om in de conceptbegroting geen euro op te nemen voor ‘Samen’ is de directeur, de acht vrijwilligers en de partners uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen rauw op het dak gevallen. Inmiddels zijn ze een offensief gestart richting politiek. Bij de behandeling waren ze afgelopen week met een groep sympathisanten nadrukkelijk aanwezig op de publieke tribune. Met 2 inspreekbeurten probeerden ze bovendien de politiek te doordringen van het maatschappelijk belang van hun organisatie.

Maandag, aan het einde van de 2e debatavond, wordt de begroting vastgesteld. Als een meerderheid in de gemeenteraad dat wil, kan de door 'Samen’ gevraagde 40.000 euro voor zowel 2019 als 2010, alsnog de begroting in gefietst worden. Volgens verantwoordelijk wethouder Peter Looijmans (DGG) en burgemeester Berry Link staat Samen voor Geldrop-Mierlo niet in de begroting omdat de subsidie-aanvraag te laat binnen was. Bovendien vonden ze de onderbouwing te mager. Om de club alsnog een kans te geven, is Looijmans wel bereid om eventueel begin volgend jaar aan de raad voor te stellen om alsnog 20.000 euro beschikbaar te stellen.

Kruizinga snapt niets van die opstelling van het college. ,,Hoe kan dat nou? We waren helemaal niet te laat met de aanvraag. Bovendien zijn we regelmatig in overleg met ambtenaren over wat we doen en waarom we subsidie nodig hebben. Nu hoor ik dat het college vindt dat we te weinig financiële steun los hebben gekregen uit het bedrijfsleven. Maar ik kan je vertellen dat dat zeker niet gaat lukken als de gemeente afhaakt. Trouwens, geen enkele van de zeven Samen-instellingen in Nederland kan het zonder gemeentesubsidie.”

Kruizinga benadrukt het belang van continuïteit voor haar organisatie. ,,Zo hebben we onlangs met werknemers van het Mierlose bedrijf SMA Machinebouw klusjes gedaan bij het kasteel in Geldrop. Die mensen waren razend enthousiast. Dat enthousiasme praat zich rond. Geef het bedrijfsleven de tijd om ervaring op te doen met ons. De winst van wat wij doen zit niet in euro's.”

Aan 20.000 euro heeft ‘Samen’ niet veel. ,,Zoals ik er nu tegenaan kijk rest ons dan niets anders dan met pijn in het hart afbouwen en er mee stoppen".

