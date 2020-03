Goedkoop lenen voor zonnepanelen kan jaar langer in Geldrop-Mierlo

Drie miljoen euro had de gemeente Geldrop-Mierlo van de provincie geleend om op haar beurt weer goedkope leningen (tegen 1,35 procent) te verstrekken aan inwoners die zonnepanelen op hun dak willen. Maar Geldrop-Mierlo gaat 1 miljoen euro teruggeven aan de provincie. De gemeente had verwacht dat misschien wel 600 mensen van de zogenoemde Groene Zone-regeling gebruik zouden willen maken, maar tot nu toe zijn dat er nog maar 180. En de termijn waarbinnen leningen kunnen worden aangevraagd liep eigenlijk op 1 april af.

Hier in Gel­drop-Mier­lo is de CO2-uit­stoot bij woningen juist harder teruggelo­pen dan in andere gemeenten in de regio

Toch denkt duurzaamheidswethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) dat verlengen van die termijn zin heeft. ,,Het is helemaal niet zo dat onze inwoners minder doen aan energiemaatregelen. Integendeel. Hier in Geldrop-Mierlo is de CO2-uitstoot bij woningen juist harder teruggelopen dan in andere gemeenten in de regio. Hoe het dan komt dat er minder gebruik gemaakt wordt van deze Groene Zone-regeling? Ik denk doordat er ook nog andere, commerciële regelingen zijn en misschien ook wel omdat wij in verhouding veel sociale woningbouw hebben.”