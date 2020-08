Graffitikunst voor een veilig gevoel in Geldropse fietstunnels

Hooimijt van winterrog­ge in vlammen opgegaan in Nuenen

15 augustus NUENEN – De midden juli opgezette graanmijt opgebouwd uit op ouderwetse wijze geoogste winterrogge was vannacht doelwit van vandalen. Witheet van woede is eigenaar Leo van de Sande: ,,Ik heb er wel een fikse beloning voor over om er achter te komen wie dit op zijn geweten heeft.”