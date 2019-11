Gratis rennen en wandelen in Geldrop

Lucas Klamer, indertijd lid van de Lopersgroep Geldrop, nam in 1999 het initiatief voor de tocht over de Strabrechtse Heide. Als fervent hardloper kwam hij graag in de natuur en die passie bracht hem regelmatig naar gratis of goedkope loopevenementen aan de Franse grens. ,,Hij wilde hier ook een evenement waarbij lopers niets hoefden te betalen”, vertelt Frans van den Oord, die vanaf het eerste moment betrokken is bij de loop. Klamer maakte slechts de eerste editie van de loop mee. Hij overleed op jonge leeftijd.

Gezelligheid

,,We hebben besloten om bij 1200 aanmeldingen te stoppen, vanwege de ruimte, het parkeren in de buurt en de drukte in de accommodaties. We wilden de mensen in de buurt niet helemaal gek maken met dit evenement. We wilden vooral ook de sfeer van gezelligheid voor deelnemers en vrijwilligers behouden.” De organisatie telt inmiddels ruim tachtig vrijwilligers. ,,We hebben een prima taakverdeling. Iedereen werkt relaxed. Niemand is overbelast.”