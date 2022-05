Groen beweegpark in Geldrop is geweldig, maar op appartementen en gymzalen is kritiek

GELDROP - Over een beweegpark rond het Strabrecht College in Geldrop en het in aanbouw zijnde woonzorgcentrum Heide waren de meeste inwoners op de inloopavond dinsdagavond enthousiast. Onder direct omwonenden waren echter felle tegenstanders van een nieuw te bouwen appartementencomplex en twee gymzalen voor de school.

Er lag niet meer dan een plan waarover de gemeenteraad nog moet beslissen, waarover meer dan zeventig bewoners van Grote Bos zich bogen. Daarin trekt de groene strook met waterpartijen en wadi’s de meeste aandacht. Het is de bedoeling dat leerlingen van het Strabrecht er gaan sporten en bewoners van Anna Zorggroep, zowel van Berkenheuvel als Heide, er kunnen recreëren. Daarop was weinig kritiek, hoewel er de vrees was voor hangjongeren als er banken geplaatst worden en dat de sportende jongeren zouden uitglijden over hondenpoep.

Hoogte gebouw nog onduidelijk

Het appartementengebouw dat ongeveer op de plaats komt van het oude Strabrecht, riep meer vragen op. Vooral ook omdat het nog onduidelijk is hoe hoog het wordt. Op de onderste woonlaag kunnen 2, 3, of 3,5 verdiepingen komen. Die halve verdieping wil zeggen dat er op de helft van het gebouw een vierde verdieping komt. Die komt dan aan de binnenzijde van het gebouw, zodat de bewoners naar het Strabrecht kijken en niet in de tuinen van de huizen aan de Grote Bos.

Eigenlijk is dat laatste de beste mogelijkheid voor de gemeente om het financiële verlies op het Strabrecht en de twee nieuwe gymzalen te compenseren. Bewoners die aan de overkant van de straat wonen, vonden twee woonlagen al meer dan genoeg. ,,Dat is toch al heel wat anders dan de eengezinswoningen die in eerste instantie gepland waren”, was een van de opmerkingen.

‘Gymzalen te dicht op Dwarsstraat’

Heel ontevreden waren de directe omwonenden aan de Dwarsstraat over de geplande gymzalen. Die gaan aan hun achtertuin grenzen, met een groenstrook ertussen. Ze worden zo’n 8 meter hoog. Ze hadden liever dat die opschoven naar het midden van het park, maar dan is er eigenlijk geen park meer. En op dat beweegpark zit Strabrecht-directeur Hans Abels met smart te wachten. Zijn leerlingen hebben geen sportvelden in de buurt en moeten voor buitensport naar de Geldropse hockeyvelden fietsen. Voor de school is een provisorisch pannaveldje, omgeven door dranghekken waar een paar leerlingen een balletje kunnen trappen in de pauze.

Quote Fietsen is gezond, maar de tijd die er gefietst wordt gaat van de gymles af Hans Abels, directeur Strabrecht College

Ook de gymzalen zijn hard nodig. ,,De twee die er nog staan, zijn niet te gebruiken en zelfs gevaarlijk”, aldus Abels. De leerlingen gaan nu naar sportzalen in de Coevering, Braakhuizen-Noord en Mierlo. ,,Fietsen is gezond, maar het is geen gym en de tijd die er gefietst wordt, gaat van de gymles af.” Op vierkante sportvelden zit hij niet te wachten. ,,Dat is uit de tijd en in het park kan best gevoetbald of een andere sport beoefend worden.”

‘Parkeerterrein oogt klein’

Het parkeerterrein tussen Heide en het nieuwe appartementengebouw zag er volgens sommige bezoekers van de inloopavond erg klein uit. ,,Daar is toch goed over nagedacht en aan gerekend”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Overdag parkeren er zorgmedewerkers, dan is het leeg omdat bewoners van het appartementengebouw werken. De bewoners kunnen er dan ’s avonds weer terecht.”