Groen en daglicht van groot belang in bouwplan van woongroep De Mijlpaal in Nuenen

De woongroep is al jaren bezig om appartementen te realiseren. Tijdens de presentatie werden zowel de verschillende bouwlagen als de omgeving van het pand besproken.

Quote Met grote ramen wordt gezorgd voor veel daglicht

In het gebouw omringen brede appartementen een centrale gang. Er is een hoofdentree en een entree voor bewoners. Op de begane grond komt een gezamenlijke huiskamer. Met grote ramen wordt gezorgd voor veel daglicht. In de woningen is veel aandacht voor de individuele wensen van bewoners.

Bosschages en collectieve tuin

Aan de buitenkant kenmerkt het pand zich door de grote balkons. Op de begane grond heeft iedere woning een terras. Met bosschages zal worden getracht de privacy van bewoners te garanderen. Er zijn verschillende werkgroepen actief binnen de woongroep, een daarvan houdt zich bezig met de beplanting en de collectieve tuin.

Er was veel aandacht voor de sfeer en de bouwmaterialen van het gebouw, dat wordt uitgevoerd in natuurlijke tinten. Er wordt veel hout gebruikt en er komen Louvre luiken (een soort shutters) die, volgens de bedenkers, passen bij de doelgroep voor het pand. Bij de keuzes was van belang dat alles zoveel mogelijk onderhoudsvrij zou worden gemaakt.

Quote Dorpsbouw­mees­ter Harrie van Helmond hoopt dat het pand met het op het terrein te bouw gezond­heids­cen­trum een ‘familie’ gaat vormen

Het TRK was enthousiast over de plannen en toonde veel interesse in de inval van daglicht aan de verschillende zijden van het gebouw en de plaatsing van woon- en slaapkamers ten opzichte daarvan. Door dorpsbouwmeester Harrie van Helmond werd de hoop uitgesproken dat het pand samen met het op het terrein te bouwen gezondheidscentrum een ‘familie’ zal vormen.

Beplantingsplan

Het beplantingsplan kan volgens het TRK het best een geheel vormen met het openbare groen dat het gebouw gaat omringen. Dat zijn meer specifiek de bomen, zichtlijnen, padenstructuur en watergrens.

De eindconclusie van de voorzitter luidde dat het een open en vriendelijk plan gaat worden waar het waarschijnlijk fantastisch wonen is. De volgende stap is een digitale bijeenkomst met omwonenden.