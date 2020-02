Groen licht voor klimbos met horeca in Gerwen

NUENEN/GERWEN - Ondanks unanieme zorgen over de verkeersveiligheid kunnen de bedenkers van een klimbos met horeca aan de Lieshoutseweg in Gerwen door met hun plannen. De Nuenense gemeenteraad steunt het initiatief.

Twee weken geleden dreigde de droom van broer en zus Laurent en Kathleen de Groof nog uiteen te spatten door scepsis in de Nuenense politiek. Ze slaagden er echter in korte tijd in om de meeste gemeenteraadsleden te overtuigen dat het gaat om een klein initiatief. ,,Het plan is gemaakt met liefde voor mens en natuur’’, herhaalde Laurent de Groof gisterenavond in de gemeenteraad.

En na extra beloftes van CDA-wethouder Caroline van Brakel was er onverwacht ruim genoeg steun voor de plannen.

Mooie droom

,,Ons oordeel is gekanteld’’, gaf PvdA-fractievoorzitter Jan Wesenbeek eerlijk toe over zijn eerdere reserves. ,,Het terrein is niet onbegrensd groot’’, zei D66-fractievoorzitter Bertje van Stiphout.

Volgens de VVD wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. ,,Deze jonge ondernemers zijn al vier jaar bezig om een mooie droom te realiseren’’, motiveerde fractievoorzitter Judith Tesser haar steun.

Parkeeroverlast en geluidsoverlast

GroenLinks worstelde met het plan aan de rand van de bossen op loopafstand van het unieke Kamerven. ,,Het is een moeilijke beslissing’’, zei fractievoorzitter Tineke Wieringa. De coalitiepartij stemde toch mee met coalitiegenoten W70 en CDA.

Alleen coalitiepartij Natuurlijk Nuenen en oppositiepartij Combinatie (samen twee zetels) stemden nog tegen.

Laurent en Kathleen de Groof willen het huis van hun ouders aan de Lieshoutseweg omtoveren tot een trekpleister voor recreanten. Hun plannen bestaan uit een restaurant met terras, vergaderlocatie, speelbos en klimbos met tokkelbaan.

In de buurt is veel weerstand tegen het initiatief. De buren vrezen (nog meer) parkeeroverlast van bosbezoekers, geluidsoverlast en verstoring van de fauna.