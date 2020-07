Groen licht voor verbouwing Klooster Nuenen

De vier coalitiepartijen W70, GroenLinks, CDA en Natuurlijk Nuenen sloten precies op tijd de gelederen en stelden zich voor een keer eensgezind op. Ze stemden op nagenoeg alle punten in met het voorstel van wethouder Joep Pernot (GroenLinks). De partijen besloten alleen om te snijden in de personeelskosten voor het beheer van het dorpshuis. Van de oppositiepartijen steunde alleen de PvdA het plan.

,,Het plan zorgt voor een dorpshuis met een breder publiek’’, rechtvaardigde W70-raadslid Erik-Jan Post de grote investering.

Geen vrijbrief

,,Het is serieus veel geld maar geen vrijbrief om onverantwoord geld uit te geven’’, voegde CDA-fractievoorzitter Erik Groothoff toe. Volgens hem schilderen de tegenstanders de gemeente Nuenen ten onrechte af als een arme gemeente. Het CDA denkt bovendien dat het benodigde budget nog naar beneden kan door te zoeken naar subsidies. Volgens de coalitiepartij heeft de wethouder tot dusver nog te weinig gedaan om externe bijdragen te genereren.

Het Klooster ondergaat volgens het plan een rigoureuze verbouwing. Er komt een hoger, glazen dak boven de voormalige binnenplaats van het oude kloostergebouw midden in het dorpshart. De bibliotheek verhuist naar Het Klooster en in de nieuwe opzet is rekening gehouden met circa twintig professionele theateroptredens per jaar. Bovenop de eenmalige investering is er jaarlijks 3 ton subsidie nodig voor de exploitatie van het dorpshuis.

Economische crisis

In het plan is nog geen geld voor grote duurzaamheidsinvesteringen. De coalitie wil snel weten wat de opbrengst is van bijvoorbeeld zonnepanelen en (extra) isolatie van de vloer, muren en daken. Na de zomer neemt de politiek daar een extra besluit over.

Fractievoorzitter Monique Donkers van oppositiepartij Combinatie vreest dat de totale investering zo uiteindelijk uitkomt op 12 à 13 miljoen euro.

Tegenstanders van het plan vinden het onverstandig om aan de vooravond van een diepe economische crisis zo veel geld uit te geven. ,,Wees wijs, stel dit besluit uit. Het gaat ons financieel de kop kosten’’, zei VVD-fractievoorzitter Judith Tesser.

Oppositiepartijen vrezen ook dat het geld op is als in het najaar een beslissing genomen moet worden over de renovatie van sporthal de Hongerman.

Wethouder Pernot gaat daar niet van uit. Hij herhaalde dat de gemeente er financieel goed voor staat. En om de economie op gang te houden is de coronacrisis voor hem juist een goede reden om te investeren.