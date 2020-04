GroenLinks Nuenen in opspraak door onderhandelingen met projectontwikkelaar

NUENEN - Coalitiepartij GroenLinks in Nuenen heeft zich in de nesten gewerkt door met projectontwikkelaar Rezidenz te onderhandelen over een verhuisvergoeding voor de omwonenden van een omstreden bouwproject.

Andere politieke partijen in de Nuenense gemeenteraad vragen zich hardop af of GroenLinks zich schuldig heeft gemaakt aan een integriteitsschending. Nuenens grootste partij W70 wil zelfs een onderzoek naar het optreden van de coalitiegenoot.

Cruciale raadsvergadering

Rezidenz wil in het centrum een appartementencomplex met vijf bouwlagen neerzetten. Slechts uren voor de cruciale raadsvergadering over het omstreden bouwplan lekte donderdagochtend een brief uit van de projectontwikkelaar aan GroenLinks.

Uit de brief blijkt dat de partij met de projectontwikkelaar heeft onderhandeld over een verhuisvergoeding voor de bewoners van de sociale huurwoningen pal naast het bouwproject. Omwonenden die weg willen omdat ze zonlicht en privacy verliezen kunnen rekenen op een vergoeding van 15.000 euro, staat in de brief. Ze moeten dan binnen vijf jaar verhuizen, zich niet negatief uitlaten over het plan en afzien van een eventuele rechtszaak.

Het lijkt er op dat de verhuisvergoeding een voorwaarde was voor GroenLinks om van standpunt te veranderen en alsnog voor het bouwplan te stemmen. ,,Ik hoop donderdag de positieve stemming van uw partij te vernemen tijdens de stemming’’, schrijft directeur Johan Liebregts aan de partij.

Over de grens

De brief was donderdagavond voor de Nuenense politiek aanleiding om in de eerste digitale raadsvergadering ooit geen beslissing te nemen over het bouwplan.

W70-fractievoorzittet Peter van Leeuwen denkt dat GroenLinks van goede wil is geweest maar ook erg naïef. ,,Dit is over de grens van de integriteit’’, zei hij in een toelichting.

Volgens hem moet worden voorkomen dat het ongelukkige optreden van GroenLinks een schaduw werpt over de keuze voor of tegen het bouwplan. ,,We maken een pas op de plaats.’’

Het vertrouwen in coalitiegenoot GroenLinks is voor hem nog niet aangetast, zei hij desgevraagd.

Coalitiepartij CDA gebruikte iets minder zware termen. ,,Integriteit is een zwaar woord maar zelfs de schijn van een schending mag de besluitvorming niet beïnvloeden’’, zei fractievoorzitter Erik Groothoff.

Vierde uitstel

Fractievoorzitter Tineke Wieringa van GroenLinks ging in de gemeenteraadsvergadering niet in op alle ophef. Haar partij wilde ‘gewoon’ stemmen over het bouwplan. Na afloop was ze niet bereikbaar voor een reactie.

Het is voor de vierde keer dat een besluit over het bouwplan wordt uitgesteld. In december was er geen ruimte op de agenda van de raad, in februari stemde GroenLinks tegen maar staakten de stemmen (9-9) en in maart ging de raadsvergadering niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.