GroenLinks wil minder witte mannen-namen voor nieuwe straten in Geldrop-Mierlo

In een brief aan B en W stelt GroenLinks voor om de twee heemkundekringen in Geldrop-Mierlo namen aan te laten leveren van vrouwen of (oud)inwoners met een migrantenachtergrond die een belangrijke en inspirerende rol speelden in de gemeente. En om die mensen dan de komende jaren te vernoemen bij nieuwe straten, pleinen, bruggen of hofjes. GroenLinks vindt dat mensen (ook van het Koninklijk Huis) pas vernoemd moeten kunnen worden als ze langer dan een jaar overleden zijn.



Twee vernoem-suggesties geeft de partij vast. De Surinaamse vrijheidsstrijder Anton de Kom (overleden in 1945) en Nelson Mandela. De Koms dochter woonde jaren in Geldrop. Anton de Kom is onlangs ook opgenomen in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Nelson Mandela is in 2023 tien jaar dood. Dat is een mooie aanleiding voor een vernoeming, aldus GroenLinks.