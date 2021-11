Groep 8’ers in Geldrop planten nu bomen, waar de kinderen van groep 1 later van kunnen genieten

GELDROP - ,,Ik maak het niet meer mee dat ik in de zomer koelte kan zoeken onder deze boom”, zegt Caspar terwijl hij een kuil graaft, samen met zijn klasgenoot Jeremy. ,,Volgend jaar ga ik naar de middelbare school. Maar de kinderen van groep 1 gaan zien hoe de bomen groeien en kunnen tijdens de pauze in de natuur zijn.”

Het schoolplein van Kindcentrum De Vlinder in Geldrop is 22 bomen rijker. Deze woensdag, de nationale Boomfeestdag, zijn ze geplant door de leerlingen van groep 8. Het voedselbos dat vorig jaar al was aangelegd, is bij deze feestelijke gelegenheid ook nog officieel geopend.

Binding met de natuur

In aanloop op deze dag hebben de kinderen van groep 8 een les gehad van Leo Schutter van IVN Geldrop. ,,De kinderen wisten al veel over milieu en dat de oplopende temperatuur een probleem is”, aldus Schutter. ,,Ze weten hoe belangrijk het is om de CO2-uitstoot te beperken en dat bomen daar essentieel bij zijn.” Dat kinderen zelf de bomen planten vindt hij heel belangrijk. ,,Ze krijgen binding met de natuur en met de boom die ze zelf hebben geplant. Het gaat vandalisme tegen. Ze zijn trots op die bomen en gaan er echt hun naam niet inkerven, omdat ze weten dat de boom door de wond in de bast dood kan gaan.”

Quote Ik ruik graag aan de colaplant, maar hij smaakt niet lekker Leerling Caspar van groep 8 van basisschool De Vlinder

Dat het plein wordt vergroend is aan de leerlingenraad te danken. ,,Twee jaar geleden stelden de leerlingen dat voor”, vertelt directrice Wendy Hollanders. ,,Deze generatie kinderen is beslist milieubewust. We hebben er dus werk van gemaakt en met subsidie van de gemeente en de provincie is het hele schoolplein veranderd.” Daarbij hebben ze hulp gehad van medewerkers van de groenvoorziening die in drie weken tijd het schoolplein opnieuw hebben ingericht. Er is nog ruimte genoeg over om te voetballen en voor de kleintjes is er een flinke zandbak.

Volledig scherm Boomfeestdag op basisschool De Vlinder in Geldrop. Wethouder Van Otterdijk (links) helpt met het planten van een boom op het schoolplein. © Juan Vrijdag / DCI Media

Behalve de 22 bomen die nu zijn geplant op het plein is er vorig jaar al een voedselbos aangelegd. De leerlingen onderhouden het voedselbos trouw en mogen er ook van eten. ,,Als de planten er dor uitzien, komen er altijd een paar leerlingen vragen of ze water mogen geven”, vertelt Hollanders. Maar ze eten niet van alle planten, ook al zou dat wel kunnen. ,,Ik ruik graag aan de colaplant, maar hij smaakt niet lekker”, zegt Caspar.

Plastic, verroest metaal en zelfs bakstenen

Met de aanplant van de bomen is het plein nog niet klaar. Er staat nog een wilgenhut op de planning en er komen nog meer planten, zodat er een minibos ontstaat dat vogels en insecten zal aantrekken. Daar kunnen de leerkrachten op hun eigen schoolplein dan ook nog een les over geven.

Ondertussen verbazen Caspar en Jeremy zich tijdens het graven. Er komen scherven, bakstenen, plastic en verroest metaal tevoorschijn. ,,Dat vuil ligt er al sinds het schoolplein is aangelegd”, komen ze tot de ontdekking. En dat plein ligt er sinds 1932, bijna 90 jaar dus. ,,Het is leuk werk, een boom planten”, vindt Caspar. ,,Zo vliegt de schooldag om.” Want thuis wacht een nieuw pakket Lego en daar wil hij graag aan beginnen.