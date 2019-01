Groot distributiecentrum voor materialen van drugs gevonden in Nuenen, twee mannen opgepakt

Twaalf dagen feest in carnavals­tent Nuenen

13:55 NUENEN - Carnavalsvereniging de Dwèrsklippels neemt afscheid van Het Klooster en houdt de prinsenreceptie en pronkzittingen dit jaar in de tent op het Vincent van Goghplein. Het gevolg is dat de tent dit jaar bijna twee weken staat en twaalf dagen achtereen is gevuld met activiteiten.