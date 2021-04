Groot durven dromen: in 2022 Nuenen Proms aan het water

,,Na ons laatste Concert@thechapel wilden we een jaar niks organiseren”, vertelt organisator Henrico van den Boomen. ,,En toen kwam corona. Daardoor wordt het september 2022.”

Het begon weer te kriebelen

In 2003, 2005 en 2007 organiseerde een clubje van vrijwel steeds dezelfde mensen de eerdere versies van de Proms. ,,Het werd te groot, we kregen het niet meer voor elkaar naast onze banen en gezinnen. We hebben ons daarna jaren alleen op carnaval gericht. Maar toen het weer begon te kriebelen hebben we in de Clemenskerk Elvis@thechapel, met Mark Elbers, en Concert@ thechapel, met Pleun Bierbooms en Johnny Rosenberg, georganiseerd. Met groot succes dus toen vroegen we onszelf af, hoe overtreffen we dit? We wilden groter. Ons antwoord: een Nuenen Proms”, verklaart Van den Boomen.

,,We durven groot te dromen en kwamen uit op Strandbad Enode. Lekker buiten met ruimte voor de circa drieduizend bezoekers die we per avond willen ontvangen. En we wilden er een ‘grote’ naam bij. Een bekende Nederlandse artiest om mensen enthousiast te maken.” Wie dat is, blijft nog geheim.

Er ligt al meer vast. Zoals de datum: 9 en 10 september 2022. En er is een globale programmaopzet. Vroeg op de avond loungen met een band in het voorprogramma. Dan de ‘eigen’ Promsband waarna de topact de avond afsluit. En wellicht een after party.

Op zoek naar zangsolisten, vooral mannen

,,Voor ons optreden zijn we op zoek naar zangsolisten, vooral mannen. Er zijn op 29 en 30 mei audities in Het Klooster. Zangcoach Paula Snoeren helpt ons daarbij. Ook zoeken we strijkers om onze bigband aan te vullen. De repetities starten in januari”, aldus Van den Boomen. Later volgt nog een oproep voor dansers en danseressen die volgens de organisatie onmisbaar zijn bij een goede show. ,,Het gaat niet alleen om wat je hoort maar ook om wat je ziet, en daarom is een choreografe toegevoegd aan de organisatie.”

De voorverkoop start op 10 september dit jaar, een jaar voor uitvoering. Contact en aanmelden voor auditie: info@promsfestival.nl.

Volledig scherm © Organisatie PromsFestiva@thelake