Groot onderhoud aan de Stepekolk in Mierlo

De verhardingen van de Stepekolk worden vervangen, de inritten verbeterd en de bermen versterkt. Het plan ligt vanaf afgelopen woensdag vier weken ter inzage en iedereen kan hier op reageren.

De verharding van de hoofdrijbaan is in zeer slechte staat, zij is op het einde van haar levensduur, meldt afdeling Ruimte van gemeente Geldrop-Mierlo. Er zijn veel scheuren in het wegdek en op diverse plaatsen laat de deklaag zelfs geheel los. Ook zijn de bermen zwaar beschadigd.

De verharding die er nu ligt is een mix van asfalt en betonstraatstenen. Dit geheel wordt vervangen door nieuw asfalt. Naast de asfaltrijbaan worden grasbetonstenen aangebracht om de bermen te beschermen. De inritten naar de percelen worden vervangen. Uiteindelijk worden alle bermen weer netjes afgewerkt en de lichtmasten rechtgezet.

Afgesloten

De werkzaamheden worden in de loop van 2019 uitgevoerd en gaan naar verwachting zes tot acht weken duren. In die periode wordt de weg voor alle verkeer afgesloten. Voor het doorgaande fietsverkeer komt een tijdelijke omleiding.

Het plan ligt tot en met woensdag 3 april ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo. Het plan is ook te bekijken via de gemeentelijke website geldrop-mierlo.nl. Binnen deze periode kunnen inwoners van Geldrop-Mierlo schriftelijk of mondeling op de plannen reageren.