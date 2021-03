Grootscheepse controle: 36 arbeidsmigranten wonen illegaal

GELDROP-MIERLO/NUENEN/SON EN BREUGEL - Bij een grootscheepse controle vorige week in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel is gebleken dat in zes woningen arbeidsmigranten illegaal werden gehuisvest. Er woonden in totaal 36 personen.

Tachtig panden met een woonbestemming werden bezocht die volgens de gemeentelijke administraties al langer dan een jaar niet werden bewoond. In zowel Son en Breugel als Nuenen zijn zo'n twintig adressen gecontroleerd, in Geldrop-Mierlo ongeveer veertig.

Zes woningen bleken illegaal in gebruik te zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten; vier in Geldrop-Mierlo en twee in Son en Breugel. In Geldrop-Mierlo ging het in totaal om dertig arbeidsmigranten en in Son en Breugel om zes.

In elf andere woningen werden bedrijfsactiviteiten vastgesteld waarvoor geen vergunning was afgegeven; vijf in Geldrop-Mierlo en in Nuenen en één in Son en Breugel. Daarbij ging het voornamelijk om kantoorfuncties.

Onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie Personen

Daarnaast werden in enkele panden onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) geconstateerd. Dit houdt in dat een pand wel bewoond werd, maar de bewoner helemaal niet of op een ander adres staat ingeschreven.

Het zou in deze gevallen kunnen gaan om woonfraude, overbewoning of fraude met uitkeringen of toeslagen. De personen die verkeerd staan ingeschreven moeten zich alsnog inschrijven.

Tegen vastgestelde overtredingen wordt komende periode handhavend opgetreden en worden als het nodig is bestuurlijke maatregelen genomen. Er kan een dwangsom of bestuursdwang worden opgelegd.

‘Beter zicht krijgen op wat zich in leegstaand pand afspeelt’

Met de actie willen de drie Dommelvallei-gemeenten beter zicht krijgen op het gebruik van leegstaande panden met een woonbestemming.

De controles waren op dinsdag 23 maart in Geldrop-Mierlo, woensdag 24 maart in Geldrop-Mierlo en Son en Breugel en op donderdag 25 maart in Nuenen. Ze zijn uitgevoerd door een team van toezichthouders met daarin een bouwinspecteur, buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder BRP en een projectleider.

Bij de controles is geen zichtbare criminaliteit waargenomen, laat een woordvoerder weten. Er zijn in de tachtig woningen ook geen activiteiten geconstateerd waarbij direct sprake is van gevaar voor omwonenden, zoals bijvoorbeeld het geval bij productielocaties van drugs.

De drie gemeenten geven aan dat ze dit soort controles vaker gaan organiseren en dat ook nieuwe locaties onder de loep worden genomen.