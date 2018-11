Grote brand in villa met rieten kap in Geldrop heeft nog uren gesmeuld

Twee bouwbedrij­ven uit Geldrop en Best schuldig verklaard aan dood van Pool in Mierlo

18:50 MIERLO - De rechtbank Oost-Brabant heeft hoofdaannemer Houta BV uit Geldrop en onderaannemer Van de Loo uit Best veroordeeld tot geldboetes van ieder 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. Beide bedrijven zijn schuldig verklaard aan de dood van een Pool, die op 1 december 2016 in Mierlo werd bedolven onder een muur van een huis in aanbouw.