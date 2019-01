Grote opknapbeurt voor Klooster Nuenen

Oud-Nuenenaar Thijs van de Meeberg presen­teert tweede cabaret­show: ‘Feestje met chips en bier’

30 januari Thijs van de Meeberg, opgegroeid in Nuenen, won vier jaar geleden het gerenommeerde Leids Cabaret Festival. In het Parktheater in Eindhoven presenteert hij vrijdag 1 februari zijn tweede avondvullende voorstelling. ,,Een feestje met chips en bier... afijn: kom nou maar gewoon!”