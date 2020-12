Grote stroomstoring in Nuenen, bijna 2000 huizen noodgedwongen in het donker

Nieuwe ‘Lounge’ staat straks symbool voor hervormd jongeren­werk in Gel­drop-Mier­lo

18 december GELDROP-MIERLO - Jongerencentrum The Lounge in Geldrop krijgt in de zomer een frisse look en misschien zelfs een nieuwe naam. De omgedoopte jeugdsoos komt zo symbool te staan voor het jongerenwerk nieuwe stijl in Geldrop-Mierlo.