Grote verhuizing in alle rust; woonoord The Stayy in Geldrop verwelkomt eerste huurders

GELDROP - Zestig nieuwe huurders trokken vrijdag in The Stayy, het voormalige NH Hotel in Geldrop. Bij de receptie kregen ze hun sleutel, of liever gezegd, hun entreepass. Uit busjes en achterkleppen van auto’s kwamen tassen met huisraad en kleren; een heel ander beeld dan voorheen toen de hotelgasten met taxi’s aankwamen en hun koffers naar binnen werden gedragen.

Meubels zijn niet nodig in The Stayy, want de 138 studio’s zijn gemeubileerd. Het is een kwestie van kleren in de kast hangen, kookgerei in het keukentje zetten en eventueel wat persoonlijke spulletjes neerzetten om het gezellig te maken. De verhuizing van de zestig mensen voltrok zich dan ook in alle rust.

Niet echt in de buurt

De eerste die een huurcontract tekende, kreeg een bloemetje van verhuurmakelaar Kristel van Alphen toen ze aankwam en dat was Hilde van Ansem (22). Zij gaat op zichzelf wonen vanuit haar ouderlijk huis in Milheeze. Haar werkplek, een advocatenkantoor in Vught, is niet echt in de buurt, maar ze wil toch enigszins in de nabijheid van het ouderlijk huis blijven. ,,En dichtbij Eindhoven, want dat vind ik een leuke stad.’’

Echt van plan om gebruik te maken van het keukentje is ze niet. ,,Op de app komen 48 mogelijkheden tevoorschijn om maaltijden thuis te laten bezorgen’’, zegt ze met een grijns. Van alle faciliteiten die The Stayy heeft, verheugt ze zich het meest op het zwembad en op de kennismaking met de andere bewoners. ,,Er is hier een vaste klusjesman, ik denk dus niet dat dingen lang kapot blijven. Bovendien is er altijd een beheerder bij wie ik terechtkan.’’

Quote Het geeft een gevoel van vrijheid om voorlopig hier te wonen. Er is geen stok achter de deur om snel iets te vinden Corrie Mikkers

De oudste bewoners, het echtpaar Mikkers, hebben zich ook al geïnstalleerd. Corrie (75) en Sjef (82) hebben 45 jaar in Geldrop gewoond. Na wat omzwervingen willen ze terugkeren en zijn ze op zoek naar een eigen appartement. Tot ze dat gevonden hebben, huren ze een studio. ,,Hier krijgen we rust’’, denkt Corrie. ,,Het geeft een gevoel van vrijheid om voorlopig hier te wonen. Er is geen stok achter de deur om snel iets te vinden.’’ Ze kunnen maximaal twee jaar in The Stayy blijven en hebben dus tijd om te zoeken.

Hopelijk snel een exploitant

,,Het echtpaar kan kennismaken met nog een aantal senioren’’, vertelt Kristel van Alphen. ,,Daarnaast komen er alleenstaanden, starters, mensen die pas gescheiden zijn en een voorlopige oplossing zoeken, spoedzoekers die hun huis al verkocht hebben, studenten en expats. Het wordt echt een woonoord. Wel een woonoord met veel faciliteiten en hopelijk vinden we ook snel een exploitant voor het restaurant en de bar, dan is het helemaal compleet.’’