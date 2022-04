Handbiker René Verleg wil 1000 euro inzamelen voor Ronald McDonald Kinderfonds

Zijn doel is om 1000 euro bij elkaar te brengen voor het Ronald McDonald Kinderfonds dat geld inzamelt om gezinnen met een ziek kind dicht bij elkaar te brengen. Verleg gaat zijn eenzame tocht speciaal aan voor het vakantiehuis Kindervallei in Valkenburg, waar met een ziek kind vakantie gevierd kan worden. Daar is dit jaar een overstroming geweest en er is extra geld nodig. Doneren kan via de link https://homeride.nl/nl/acties/pieterfietspad-op-de-handbike.