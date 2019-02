Handtekeningen burgerinitiatief Nuenen Zelfstandig bezorgd bij provincie

Leden en sympathisanten van het actiecomité hebben de afgelopen twee weken bij de achterban handtekeningen verzameld. Ook zijn er op straat in Nuenen handtekeningen gevraagd voor het burgerinitiatief.

Gedeputeerde Staten willen Nuenen dwingen tot een fusie met Eindhoven. Het fusievoorstel werd eind vorig jaar echter plotseling van de agenda gehaald omdat gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil wachten op nieuwe landelijke regels voor herindelingen. De tegenstanders vermoeden dat het fusievoorstel van de agenda is gehaald omdat er onvoldoende steun was in Provinciale Staten.