Handtekeningenactie voor behoud Aldi in Geldrop

In een petitie roepen ze het gemeentebestuur op om alles in het werk te stellen om de Aldi in de wijk te houden. De afgelopen maanden is de mogelijke verhuizing al verschillende keren ter sprake gekomen. De raad wil ook het behoud van de super in Braakhuizen. Maar, zo meende wethouder Marc Jeucken (CDA, economie), de gemeente kan weinig doen aan de beslissingen van een dergelijke onderneming.