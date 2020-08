Hangouderen in Mierlo vormen de ‘leukste openlucht herensociëteit in de regio’

Rini van Hoek (74) is de initiatiefnemer van de herengroep. ,,Je zit anders thuis ook maar 'allenig' achter op de plak, niks te doen. En ons vrouw is blij dat ik efkes weg ben. Om zes uur zet ze de voordeur al open. Na het avondeten schuifel ik hier op m'n gemakske naartoe. Toch mooi om nog effe wat te zaniken en te zeveren met mannen onder elkaar.”



Toon Bergerhof (72) schuift ook regelmatig aan, maar vaak maar voor een kwartiertje of half uurtje. ,,Gewoon even gezellig doorpraten wat er is gebeurd in Mierlo." Vooral de wateroverlast in Mierlo na de stortregen half juni, was een belangrijk gespreksonderwerp. ,,We praten echter nooit over andere mensen. Geen geroddel."