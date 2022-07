Harrie en Annie, 60 jaar getrouwd: ‘Accepteer elkaar zoals je bent’

In 1959 kwamen ze elkaar tegen. ,,Ik was op weg naar een uitvoering van de Matthäus-Passion. Ik zette mijn fiets weg in de stad toen Harrie mij voor het eerst zag”, vertelt Annie. ,,Hij was blijkbaar onder de indruk, want hij kwam me achterna. Een week later stond-ie bij mij thuis aan de deur. We spraken een paar keer af en kregen verkering.”