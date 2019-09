Harry Lefferts uit Geldrop, burgemeester van de Coevering, overleden

Het is ruim 50 jaar geleden dat Harry Lefferts de smaak van het bemoeien te pakken kreeg. Als kersverse Geldroppenaar (vanuit Groningen verhuisd vanwege een baan bij Philips) mobiliseerde hij de medebewoners in zijn Coeveringse nieuwbouwwijk. Het was eind jaren 60 en de overheid deed net de eerste ervaringen op met mondige burgers. Zo ook in Geldrop. Lefferts en de zijnen kregen het voor elkaar dat hun straten andere namen kregen, dat hoogbouwplannen in de wijk niet doorgingen en dat er veel meer groen en ruimte kwam. Uiteindelijk was het door protesten van onder meer de door Lefferts opgerichte bewonersvereniging dat de plannen voor een snelweg dwars door de Strabrechtse Heide van tafel gingen.

Quote We hadden de tijdgeest mee. Maar joh, wat hebben we een pret gehad Harry Lefferts, vorig jaar in het ED

Precies een jaar geleden vertelde Lefferts in een interview in deze krant met veel plezier over de vele acties waarbij hij betrokken was en die hem begin jaren 70 brachten tot in de Hilversumse radiostudio aan tafel bij toenmalig minister Willem Drees jr. Gezeten aan tafel in zijn Geldropse appartement achter zijn 16 plakboeken waarin hij alle relevante informatie verzamelde, zei hij met een twinkel in de ogen: ,,We hadden de tijdgeest mee. Maar joh, wat hebben we een pret gehad.” De laatste jaren maakte Lefferts zich vooral druk over de toekomst van Geldrops oudste pandje het Vossenhol.

Collage

Nog maar 2,5 week geleden stond Harry Lefferts weer in de krant. Als oud- en ere-voorzitter van de Coeveringse belangengroep. Samen met de huidige voorzitter Hans Verhoeven vertelde hij over het gouden jubileumfeestje dat zaterdag 31 augustus gevierd zou worden. Verhoeven zegt nu dat Lefferts die dag enorm genoten heeft. Vooral toen op een groot doek een collage van beelden uit zijn plakboeken werd vertoond. ,,Een aardige, opgewekte man die het prachtig vond om in het middelpunt van de belangstelling te staan en die enorm veel voor de Coevering gedaan heeft", aldus Verhoeven. Geen wonder dus dat Harry Lefferts de burgemeester van de Coevering genoemd werd en dat hij die titel met trots droeg.