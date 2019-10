Hartverwarmende zondagmiddag voor Nuenen

Verbazing over legalise­ring huisves­ting arbeidsmi­gran­ten Nuenen

26 oktober NUENEN - De legalisering van huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorpand aan het Eeneind in Nuenen heeft in de buurt tot verbazing geleid. Terwijl de gemeente vorige maand nog met een boete dreigde voor de illegale bewoning van het oude kantoorpand is nu besloten mee te werken aan een vergunning. Als de vergunning is verleend mogen de arbeidsmigranten nog maximaal een jaar op het adres blijven wonen.