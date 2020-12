Heel Mierlo achter de potten en pannen

Quote Wij doen alle inkopen en jij laat je culinaire kant zien Marcel Dijstelblom

,,Strijd tegen je vrienden, familie of dorpsgenoten tijdens deze Mierlose kookwedstrijd”, vertelt chef-kok Marcel Dijstelblom (53) van eetcafé Soulmates enthousiast. ,,Wij doen alle inkopen en jij laat je culinaire kant zien. En wie weet win je eeuwige roem én een mooie prijs.”

Het idee van een kookwedstrijd is afkomstig van de Mierlose chef-kok. Hij riep de hulp in van Koen van de Kimmenade (35), bekend van onder andere de Mierlose Dorpsquiz, en die al regelmatig een karaoke- en muziekavond organiseerde in het eetcafé.

,,Ik vond het direct een fantastisch idee”, aldus Van de Kimmenade. ,,We kunnen in verband met het coronavirus even niet uit eten, maar we kunnen het wel thuis gezellig maken! En iedere ondernemer doet zijn best om positief te blijven en een creatieve draai te geven aan de situatie.”

Na de feestdagen starten Dijstelblom en Van de Kimmenade met het aanbieden van ‘mysterie- kookboxen’, die rond de 15 euro per persoon kosten. Er zijn vier verschillende boxen, legt Dijstelblom uit. ,,Er is de keuze tussen vlees, vis, vlees/vis, of vegetarisch.” De boxen en ook de te winnen prijzen worden gesponsord door de lokale ondernemers.

In de box zit geen recept. Wel een reglement. Dijstelblom: ,,Wat je wil gaan bereiden laten we over aan je creativiteit. Ieder team of iedere persoon die meedoet, strijdt voor zijn eigen winst en maakt unieke recepten met een eigen twist. Op het reglement staat precies wat we van je verwachten. Bijvoorbeeld alle ingrediënten gebruiken. Het belangrijkste is natuurlijk dat je gezamenlijk of alleen geniet van het koken, én van de maaltijd die je met liefde hebt bereidt. Maar als je meedoet voor de beker, dan vragen we je om foto’s of een filmpje in te sturen van de bereiding en de maaltijd.”

Zaterdag 16 januari

Na de feestdagen wordt er een webpagina geopend, genaamd www.HeelMierloKookt.nl, waarop mensen zich kunnen inschrijven. Zaterdag 16 januari is de kookavond. ,,Tussen 18.00 uur en 23.00 uur kan er gekookt worden. Tussen 23.00 en 23.30 uur willen we de foto’s en filmpjes binnen hebben.”

Insturen van filmpje of foto’s kan via de app of op de Facebookpagina van Heel Mierlo Kookt. De maaltijden worden beoordeeld door een jury op creativiteit, originaliteit, opmaak, en kleur.