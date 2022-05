Heemkundekring 50 jaar jong. ‘Verhalen vliegen over tafel, net een bruin café’

NUENEN – Nog even en het is zover: dan viert Heemkundekring De Drijehornick het 50-jarig bestaan. Samen met de jubileumcommissie zet voorzitter Roland van Pareren de puntjes op de i voor het jubileumfeest, zaterdag 14 mei.

Van Pareren filosofeert over de interesse in ‘vroeger’ en over het ontstaan van de heemkundekring van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. ,,Rond 1970 waren er uitbreidingsplannen voor Nuenen-Zuid, in december 1971 zijn we opgericht.”

In die tijd gaf een lid van heemkundekring Heeze, Leende en Zesgehuchten in Nuenen een lezing over heemkunde. Na afloop waren er 20 enthousiastelingen die zeiden: ‘dit willen we hier ook’.

Drijehornick oftewel Driehurk

En zo werd Nuenen een heemkundekring rijker met de naam De Drijehornick. Dat is de oude schrijfwijze van de plaatsnaam Driehurk en betekent driehoek: symbolisch voor de drie kerkdorpen die samen één gemeente vormen.

In het huis van bestuurslid Rieki Poot aan de Boordseweg kwam de club aanvankelijk bijeen. Het Klooster in Nuenen kwam in beeld na het vertrek van de nonnen, de kring kreeg er een lokaal aangewezen. Op de vraag wat Nuenen had gemist als De Drijehornick niet had bestaan, noemt Jan Vellekoop: het behoud van fysiek erfgoed, gebouwen dus. Met het eigen heemhuis aan de Papenvoort als voorbeeld. Het behoud van de unieke kapconstructie van de boerderij aan Opwettenseweg 132 is een ander.

De heren sommen ‘gemiste kansen’ op: de Andrieskerk bijvoorbeeld en het station op Eeneind. Van Pareren: ,,Daar waren we helaas net te laat. Dat is afgebroken in ons oprichtingsjaar.”

Vellekoop noemt de bebouwing aan de Berg. ,,Het wakkerde de discussie over hoogbouw aan en levert hu het positieve effect op dat nu wel wordt gepraat, alvorens iets klakkeloos te slopen.”

Trots op Terugbeeld

,,Een verdienste is ons cultuurhistorisch magazine Drijehornickels”, vindt Van Pareren. ,,Daardoor wordt het verleden belicht en blijft het bewaard. Er is meer bewustzijn en nieuwsgierigheid naar toen. We hebben een bibliotheek met 3.100 boeken, veel oude foto’s, geboortekaartjes en archieven. Soms lopen mensen binnen met dozen oud materiaal: ‘De kinderen willen het niet, misschien is het iets voor jullie’. En waar we heel trots op zijn is het project Terugbeeld: 43 zuilen van corten staal, verspreid over Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en de oude heerlijkheid Eckart met informatie en afbeeldingen van wat daar vroeger te zien was.”

Secretaris Ruud Bovens: ,,Een verdienste is de Open Monumentendag. Daarmee brengen we gebouwen en plekken onder de aandacht.”

Het toponiemenboek dat de kring uitbracht heeft ook veel teweeggebracht. Vellekoop: ,,We zochten boeren op en legden een kadasterkaart uit 1832 op tafel. Die boer wist te vertellen hoe een plek vroeger heette en waarom. Daardoor kregen nieuwe straten namen van vroeger en zijn Vroente, Refelingse Erven en Keizershof als namen behouden.”

Bovens voert de werkgroepen op. ,,Die hebben allemaal hun sporen nagelaten, op hun eigen manier.” De werkgroep immaterieel erfgoed doet onderzoek naar bijnamen. Ton Neijts is lid van die werkgroep: ,,Het betreft bijnamen vanaf de oprichting tot nu. We hebben er 400. Het is dolle pret tijdens het uitzoeken. De verhalen vliegen over tafel, net een bruin café.”

Heeft heemkunde toekomst?

Door de jaren heen varieerde de interesse in archeologie. ,,We zijn afhankelijk van onze leden. Zij bepalen mede waar we ons in verdiepen”, legt Vellekoop uit. Onderdeel van het jubileumfeest is een lezing met als onderwerp of heemkunde toekomst heeft. ,,Hopelijk wel, wij proberen jongeren er bij te betrekken. Archeologie was een speerpunt bij oprichting. Dit is een speerpunt van nu.”