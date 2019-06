Hek om kunstwerk Nuenen na ontdekking scheuren

NUENEN - De gemeente Nuenen heeft dinsdag een hek laten plaatsen om een kunstwerk in het Park. De steen in het kunstwerk vertoont scheuren en de vrees bestaat dat stukken afbreken.

De scheuren in de steen werden vorige week ontdekt tijdens een inventarisatie van de kunstwerken in de gemeente. Waarschijnlijk is de steen gaan scheuren omdat kinderen het kunstwerk regelmatig beklimmen.

Vrijdag werden direct stalen banden om de steen aangebracht. Vanwege de kans dat de steen reageert op de extreme hitte besloot de gemeente om ook een hek te plaatsen. ,,De steen staat soms half in de zon en half in de schaduw en we kennen het effect niet. We willen zeker weten dat er niemand meer opklimt of onderdoor loopt’’, zei een gemeentewoordvoerder.

Het kunstwerk met een steen die aan vele stalen pijpen hangt, staat sinds 1987 in het Park in het centrum van Nuenen. Het monument is opgericht voor de viering van het honderdjarig bestaan van Het Klooster in Nuenen. Het kunstwerk is gemaakt door de Bossche kunstenaar Theo Besemer en symboliseert de belangrijke bijdrage die kloosterorden hebben geleverd aan de verheffing van Brabant.

De gemeente heeft contact gehad met de kunstenaar. In overleg met de provinciale cultuurorganisatie Kunstloc is de gemeente op zoek naar een expert die kan bepalen of en hoe het monument hersteld kan worden.