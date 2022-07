Helmond Sport-perschef verandert voor even in ‘spion’ van Nuenen: ‘Ze kunnen hun borst natmaken’

Of hij zijn laptop naast hem in het doel legt om al die doelpunten van Helmond Sport op de sociale mediakanalen te verspreiden? Jeroen Keeris is dezer dagen het doelwit van de voetbalhumor van de spelers en staf van Helmond Sport. Dat zit zo: sinds april is hij marketing- en communicatiemedewerker op De Braak, in zijn vrije tijd keeper bij hoofdklasser Nuenen. En laat die club nu net woensdagavond tégen Helmond Sport spelen in de voorbereiding. ,,Ze zien me binnen Helmond Sport nu even als spion”, grijnst Keeris.