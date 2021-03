Helmondse zwerver vandaag voor rechter voor wurg-moord in Mierlo

Onderne­mers zetten massaal terrassen buiten: 'Van barre tijden naar bartijden’

2 maart HELMOND/EINDHOVEN - Op verschillende plekken in de regio zetten horecaondernemers vandaag de terrassen buiten. De ludieke actie is bedoeld om de aandacht te vestigen op de horeca en het in de ogen van de ondernemers kromme overheidsbeleid rond de coronamaatregelen. Voorlopig blijft het bij blaffen want klanten kunnen niets te drinken krijgen.