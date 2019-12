Helpt Elkander wil appartementen aan Vinkenhofjes in Nuenen slopen

De voorkeur voor sloop van de huizen is gebaseerd op de hoge kosten van renovatie en de noodzaak om in Nuenen meer te bouwen voor starters en ouderen. ,,De locatie leent zich uitstekend voor de bouw van extra woningen’’, laat Helpt Elkander weten.

De woningcorporatie wil de komende maanden gebruiken voor een debat met de bewoners, omwonenden en het gemeentebestuur over het sloopplan. Eind maart maakt Helpt Elkander een definitieve keuze.

Terugkeergarantie

De toekomst van de appartementen aan de Bergvinkhof, Geelvinkhof, Goudvinkfhof, Groenvinkhof en Distelvinkhof staat al langer ter discussie. Zowel bij sloop als renovatie moeten de bewoners hun huis verlaten. De huidige bewoners krijgen de garantie dat ze na afloop van de werkzaamheden kunnen terugkeren. Helpt Elkander stelt een vergoeding beschikbaar voor verhuiskosten en kosten van inrichting. Ook krijgen de huidige bewoners voorrang als ze op een andere plek in Nuenen of in de regio willen wonen.

Hoeveel nieuwe appartementen Helpt Elkander wil bouwen en hoe de nieuwbouw er uit komt te zien, is nog niet bekend. De woningcorporatie wil het daar pas volgend jaar over gaan hebben.

Hoogbouw

Tijdens de discussie over alle ontwikkelingen in Nuenen-Zuid heeft Helpt Elkander zich begin dit jaar bij het gemeentebestuur hard gemaakt voor hoogbouw op de locatie van de Vinkenhofjes. Directeur Bas Maassen schreef destijds in een brief aan de gemeenteraad dat zes bouwlagen vereist zijn om een betaalbaar plan te maken.

De gemeenteraad heeft die ruimte niet toegestaan. Vier hoog is voor het gemeentebestuur aan de Vinkenhofjes het maximum en alleen als aangetoond is dat het financieel noodzakelijk is.

Dorp en groen

,,Wij zullen het gesprek over de nieuwbouw tegen die tijd ingaan met oog voor het dorp en het groen’’, laat de woningcorporatie nu weten.

Tegelijk benadrukt Helpt Elkander dat er veel behoefte is aan goedkope appartementen. Directeur Maassen: ,,Er moet dringend iets gedaan worden aan de lange wachttijden voor sociale huurwoningen in Nuenen. De wachttijd voor starters is acht jaar en dat is onacceptabel. Er moeten betaalbare woningen worden gebouwd de komende jaren.’’