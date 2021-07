Henny en Anja willen met 'n kringloopwinkel geld ophalen voor meer AED's maar ze mogen niet; ‘Een enorme domper’

Anja Karsmakers was bij de pinken toen in maart haar man in de vroege ochtend plots klaagde over tandpijn en niet veel later drie keer in korte tijd naar het toilet moest. Ongemakken die velen zouden negeren, maar bij de verpleegkundige gingen de alarmbellen af:. ,,Door die combinatie van klachten wist ik meteen dat hij hartkrampen had.’’