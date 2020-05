Henri van der Putt wordt nog altijd gemist maar blijft een voorbeeld

Ja, ze verloren hun man en vader, maar zijn geloof, zijn blijmoedigheid en overtuiging waarmee hij het goede deed, vormen een erfenis die generaties overstijgt. ,,Een held die thans hierboven tussen de engelen in ere triompheert”, noemde lotgenoot Fried Manders (Leende) zijn collega-burgemeester van Geldrop in 1951 bij een herdenkingsbijeenkomst



Henri van der Putt (geboren in Eindhoven/Stratum in 1887) was een vriendelijke, geduldige man. Een joviale man ook. ,,Als hij ergens binnen kwam was de ruimte meteen gevuld”, omschreef iemand hem. De telg uit een Eindhovense sigarenfabrikantenfamilie was principieel en gelovig en een vanzelfsprekend leider. Hij was ook de zorgzame en muzikale echtgenoot van Adrienne (1888 in Geldrop) en papa van negen kinderen. Op 6 juli 1944 verliet hij het huis omdat hij zich moest melden bij het regionale, Duitse bevoegd gezag in Vught. Hij kwam nooit meer terug.