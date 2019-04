Heppie (t)Huis in Geldrop voor het vergeten kind

GELDROP - Het eerste Heppie (t)Huis van Nederland is vrijdagmiddag in Geldrop geopend. Het (t)huis aan de Willem Barenszweg is voor 8 kinderen uit Geldrop en Mierlo die uit huis geplaatst zijn. Er is zelfs een huis-hond.

Wethouder Rob van Otterdijk opende het. Zaterdag kan de buurt het komen bekijken. De eerste groep van 8 kinderen komt er volgende week wonen. Het (t)huis is een initiatief van Rene Camps ook op vrijwillige basis is begonnen met Hotel Heppie in Mierlo.

Het huis is licht met vrolijke kleuren, heeft veel kastruimte en een ruime huiskamer. De Stichting Het Vergeten Kind heeft om kinderen uit Geldrop en Mierlo op te vangen Heppie (t) Huis gebouwd in nauwe samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo die de personeelskosten gaat betalen. ,,We knokken voor de kwetsbare kinderen uit de gemeente”, zegt Rob van Otterdijk.

Eigen school

Meestal komen kinderen die in pleegzorg terecht komen in een andere stad of dorp terecht. ,,Geldropse en Mierlose kinderen kunnen naar hun eigen school blijven gaan en naar hun eigen sportclub”, vertelt Margot Ende, directeur van Stichting Het Vergeten Kind. ,,Ze hoeven het huis pas te verlaten als ze eraan toe zijn of als ze weer naar hun eigen ouders kunnen.” Het team streeft ernaar om de band tussen ouders en kind voor zover mogelijk te herstellen.

Klein team

De 8 kinderen die zijn geselecteerd door Plusteam jeugdzorg van de gemeente worden verzorgd door een klein team, zodat de kinderen steeds dezelfde gezichten zien. Voor de nacht zijn er 2 vaste teamleden die een eigen appartement in Heppie (t) Huis hebben. Het zijn Robbert van de Vleuten en Christien IJzerman. ,,Vannacht heb ik hier voor het eerst geslapen”, vertelt Robbert. ,,Net als de kinderen straks, moest ik wennen aan de geluiden.”

Of ze werk en vrije tijd genoeg kunnen scheiden nu ze in het huis wonen, is afwachten. ,,We hebben een eigen opgang”, zegt Robbert. ,,Die gebruik ik om naar mijn werk te gaan en weer thuis te komen.” Via de achterdeur zijn de appartementen verbonden met de gang waar de kamers van de kinderen zijn. ,,Er gaat een alarm over als er een deur open gaat en dan zijn we er zo”, zegt Christien.

