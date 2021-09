Heppie (t)Huis: ‘jeugdzorg kan anders’

Het Geldropse Heppie (t)Huis in is een voorbeeld voor de jeugdzorg. Daar zijn de initiatiefnemers van overtuigd. Dat blijkt ook uit de landelijke interesse. Behalve staatssecretaris Paul Blokhuis hebben alle Kamerleden, die iets met jeugdzorg te maken hebben, het huis bezocht. De reacties zijn enthousiast. In Amsterdam zijn er plannen om het voorbeeld van Heppie te volgen.

Dat vertelde initiatiefnemer René van de Camp tegen de Geldrop-Mierlose raad deze week. Hij wilde de jeugdzorg verbeteren door kinderen, die vanwege omstandigheden niet thuis kunnen wonen, een stabiele en veilige plek te bieden in hun eigen dorp. Het Heppie (t)Huis biedt plek aan 8 kinderen vanaf 5 jaar oud, uit Geldrop-Mierlo. Het huis zit momenteel vol.

‘We zijn een echt gezin geworden’

,,We hebben er hard voor moeten werken,” aldus Van de Camp tijdens de informatieavond. ,,Maar het gaat goed in het huis. We zijn een echt gezin geworden.” De kinderen hebben onder andere moeten leren om met elkaar samen te wonen en rekening met elkaar te houden. Het vaste team van elf mensen heeft tijd nodig gehad om elkaar te leren kennen en op elkaar af te stemmen.

Quote Hulpverle­ners zijn geen constante factor in het leven van een kind. Ouders, familie en vrienden wel Rene van de Camp, Heppie (t)Huis Een van de grote voordelen van deze aanpak - vergeleken met de reguliere thuiszorg - is dat de kinderen steeds vertrouwde gezichten zien, vindt Van de Camp. Er zijn twee appartementen waar medewerkers wonen, zodat de kinderen ook ‘s nachts terecht kunnen bij een bekende.

Een ander voordeel is volgens Van de Camp dat doordat de kinderen een thuis hebben in de eigen gemeente, ze nog steeds naar hun ouders, opa’s en oma’s, hun eigen school en sportclub gaan. ,,Hulpverleners zijn geen constante factor in het leven van een kind. Ouders, familie en vrienden wel”, zegt Van de Camp. ,,In de reguliere jeugdzorg komen kinderen soms 200 kilometer verderop terecht in een instelling. Ze verliezen daardoor contacten en dat maakt eenzaam. Kinderen hebben een netwerk nodig om zich te ontwikkelen.” Doordat Heppie in de wijk staat, komen hun eigen vriendjes en vriendinnetjes spelen.

Op dit moment is het huis vol. Een kind komt uit Heeze, maar het is voor medewerkers geen probleem om er samen met de ouders voor te zorgen dat het kind naar de eigen school kan gaan. Over de financiën hebben de gemeentes overeenstemming bereikt.

Om alle kinderen in Nederland dicht bij huis een Heppie (t)Huis te bieden zijn ongeveer 425 huizen nodig. Dat zou, denkt Van de Camp, wel eens veel goedkoper kunnen zijn dan het huidige systeem van jeugdzorg. Binnen de jeugdzorg is een hervormingsagenda en er komt geld beschikbaar vanuit het ministerie van Welzijn Zorg en Sport. ,,Het zou mooi zijn als we het geld voor deze regio binnen kunnen halen.”