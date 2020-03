Herstelde zerk terug op graf van vader Vincent van Gogh in Nuenen

Ook in St. Anna Ziekenhuis Geldrop 2 coronapa­tiën­ten

17:20 GELDROP - In het Geldropse At. Anna Ziekenhuis worden momenteel 2 coronapatiënten verpleegd. Ze kwamen allebei zondag binnen. Van de een was al duidelijk dat sprake was van corona. Bij de tweede bleek maandag uit de test dat het om corona ging.