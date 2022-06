‘Het draaien van de wieken, dat is wat de mensen mooi vinden’: molen De Roosdonck opgefrist om weer te draaien

NUENEN - Molen De Roosdonck was enkele weken geamputeerd. De wieken werden verwijderd om te restaureren. Dat was noodzaak vanwege verwering en rotte plekken in het hout. De wieken zijn woensdag teruggeplaatst en ‘opgehekt’.

Het nieuwe hekwerk voor de wieken is op maat gemaakt in Oerle, bij molenbouwer De Jongh. Daar werd het in de grondverf gezet. Het aflakken gebeurt ook ter plekke. Het wiekenkruis is ook vernieuwd. De metalen delen zijn ontroest en behandeld met een ijzercoating.

Quote Mijn opa Harrie kocht de molen in 1898 voor 7000 gulden. Hij was vijftig jaar molenaar en na hem kwam mijn vader Noud. Mijn vader gaf de molen de naam De Roosdonck Hennie Merks

Eigenaar Hennie Merks weet het als geen ander. ,,Het draaien van de wieken, dat is wat de mensen mooi vinden om naar te kijken. Naar het ‘levende’, het bewegende deel van de molen.” De molenvernieuwing - met de wieken met een spanwijdte van ruim 26 meter - liet even op zich wachten. Het houtwerk komt uit Georgië en was na bestelling niet meteen beschikbaar. De wieken van de molen halen kan alleen bij vrijwel windstil weer. Bovendien is molens restaureren een specialiteit.

Wereldberoemd dankzij Vincent van Gogh

Hennie Merks is de eigenaar van de molen die dateert uit 1884. Vincent van Gogh tekende de molen vaak en maakte deze wereldberoemd. ,,Ik heb me verplicht tot het onderhouden van de molen”, vertelt Merks. ,,Dat heb ik beloofd toen ik de molen 27 jaar geleden terugkocht van de gemeente Nuenen. De molen zat vroeger al in de familie. Mijn opa Harrie kocht de molen in 1898 voor 7000 gulden. Hij was vijftig jaar molenaar en na hem kwam mijn vader Noud. Mijn vader gaf de molen de naam De Roosdonck. Hier tegenover loopt een zandpad, dat heet Roosdonken, zonder c. Die c heeft hij expres toegevoegd, vond hij waarschijnlijk chiquer. Roos heeft de betekenis van riet en een donk is een hoger gelegen gebied. Zo komt de molen aan zijn naam.”

‘Zie het maar als een tuinhuisje’

Merks vervolgt. ,,Mijn vader was molenaar tot 1965, waarna de molen door de gemeente is overgenomen. Bij de aankoop heb ik de Stichting Vrienden van de Roosdonck opgericht. Leden leggen jaarlijks een bedrag in voor onderhoud en dat gebruik ik nu ook. Ik wil dat de molen voor iedereen beschikbaar blijft en technisch maalvaardig. Onderhoud aan de molen is er altijd.”

Het onderhoud bedraagt 45.000 euro. Er is geen subsidie of molenfonds voor beschikbaar. ,,Vergelijk het maar met je tuinhuisje, dat is ook van jezelf en moet je zelf onderhouden. De Roosdonck is particulier eigendom.”

Bij de vorige restauratie is het complete staartwerk vernieuwd. Toen met financiële hulp van de Vereniging De Hollandsche Molen. Die vereniging heeft een restauratiefonds dat rijksmonumenten helpt. Dit fonds keert alleen uit bij onverwachte voorvallen. Naast het molenfonds heeft toen ook de gemeente Nuenen bijgedragen.

Eigenlijk is het de molen van Mario

,,Mario Collombon is hier al 28 jaar vrijwillig molenaar. Hij steekt er al zijn vrije tijd in, fantastisch. Het is eigenlijk ‘zijn’ molen. Hij behaalde in 1997, als jongste ooit, het diploma molenaar. Hij maalt tarwe, rogge en spelt en we verkopen meel en bloem en dat levert een beetje op. Die inkomsten gaan ook in het potje voor het onderhoud.”