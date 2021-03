Het eerste 'witte goud’ komt uit een warm bedje: ‘Smaakverschil met asperges uit de koude grond? Een fabeltje’

MIERLO - Het is bijna lente en dat betekent dat ook de aspergetijd weer voor de deur staat. Net als voorgaande jaren hebben telers met verwarmde bedden de primeur van het eerste ‘witte goud’. Al is niet iedereen in het wereldje het daarmee eens. ,,Het échte seizoen begint pas met de eerste asperges uit de volle grond.”

Negenhonderd kilogram asperges werden er de afgelopen dagen al gestoken bij Hof van Huijbers in Mierlo. Eigenaren Lidy van de Ven en Jos Huijbers wisten precies welk stuk van hun perceel ze in de gaten moesten houden voor dat eerste ‘witte goud’. ,,Deze hectare is verwarmd. Onder de wortels van de planten lopen verwarmingsslangen, waar warm water doorheen wordt gepompt. Net als vloerverwarming in huis, eigenlijk", legt Van de Ven uit. Dan, wijzend op het dak van de schuur waar de lentegroente wordt gewassen en door een speciale ‘schilmachine’ gaat: ,,Bovenop liggen zonnepanelen, zodat het geheel energieneutraal is.”

Zilveren Steekmes

Ook in andere plekken in Brabant ging de afgelopen tijd de vlag al uit met de boodschap ‘Er zijn weer asperges’, weet Wil van Bruchem van het Brabants Asperge Genootschap. Die organisatie looft al dertig jaar een prijs - het Zilveren Steekmes - uit aan de teler die de eerste asperges uit de onverwarmde volle grond steekt. ,,Als iemand dat claimt en het door ons ter plekke wordt goedgekeurd, kunnen we écht zeggen: ‘ het seizoen is begonnen’”, stelt hij. Dit jaar was die primeur voor een teler uit Bavel.

Het steekt Van Bruchem wel eens dat door de aanvoer van asperges uit kassen en verwarmde bedden, de aandacht voor de eerste ‘onverwarmde’ asperges wat vervaagt. ,,Je leest vaak al volop berichten dat ze overal aan het steken zijn, maar dat gaat dan om verwarmde bedden. Als die telers zouden willen, zouden ze ook in februari al asperges kunnen hebben. Of nog eerder. En dat is toch een beetje als aardbeien bij het kerstdiner. Op allerlei kunstmatige manieren proberen om de seizoenen maar op te rekken. ”

Verschillen

In Mierlo gaat de 'kachel' voor het verwarmde veld jaarlijks steevast rond 20 februari aan, zodat de eerste asperges halverwege maart gestoken kunnen worden. ,,Rond deze tijd zie je dat de vraag begint toe te nemen. En vandaag (donderdag) opent onze winkel, dus dat is ook mooie timing", zegt Van de Ven. ,,Klanten vragen wel eens of er smaakverschil is tussen asperges van verwarmde bedden of uit de volle grond. Dat is niet zo. Een fabeltje."

Van de Ven kan het weten, want de rest van de 15 hectare aan aspergevelden van Hof van Huijbers is wel ‘gewoon’ onverwarmd. De teler won zelfs drie keer op rij het Zilveren Steekmes, van 2010 tot en met 2012. ,,Daar hebben we een tijdje echt op ingezet, door bijvoorbeeld af en toe extra folie over de tunneltjes te trekken en speciaal vroege rassen te planten”, vertelt ze. Huijbers, ter aanvulling: ,,Al is er ook altijd een geluksfactor en ben je afhankelijk van de weersomstandigheden. En dat heeft ook z'n charme. Wanneer dit jaar de asperges uit de volle grond komen bij ons? Mijn voorspelling is vlak na Pasen.”