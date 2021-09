Het geheim van 60 jaar hobbyclub Braakhuizen Noord in Geldrop

GELDROP - De voorbeelden van werkstukken die in de loop van 60 jaar zijn gemaakt staan op planken in het gebouw van hobbyclub Braakhuizen Noord in Geldrop. De 17 vrijwilligers die de kinderen begeleiden, doen dat vaak al sinds hun tienerjaren. Nog steeds zijn ze enthousiast en zoeken naar uitdagende onderwerpen om tijdens de hobbyavonden te realiseren.

Het geheim is volgens hen gezelligheid, saamhorigheid en respect voor de individuele inbreng van de vrijwilligers vanuit hun eigen expertise. Dat houdt de projecten levendig en bij de tijd, zodat de jonge hobbyisten er plezier in hebben. De kinderen die ouders hebben die zelf bij de club zijn geweest, komen dan ook met hele andere werkstukken thuis dan hun ouders indertijd.

Deze week is het 61ste seizoen van de hobbyclub gestart en daarin gaan ze het 60-jarige jubileum vieren. Het eerste project is een teckel met bewegende poten en staart. Iedere weekavond om 18.30 uur buigen zo’n 15 kinderen zich over het project om het lijf, de poten en de staart uit te zagen met een figuurzaag.

Weinig moeite

Dain (14), die al vanaf zijn zesde bij de club is, heeft weinig moeite om de voorgetekende onderdelen uit te zagen en zijn figuurzaagjes breken niet. Koen, die aan zijn eerste seizoen begint, moet even uitzoeken hoe het zaagplankje aan de tafel bevestigd moet worden, maar dan lukt het al aardig. Binnen vijf minuten zijn de jongens en meisjes aan het werk, begeleid door twee vrijwilligers die zelf als kind hun eerste project maakten bij de club.

De club, opgericht in 1961, begon in een boerderij aan de Mierloseweg. Na een paar verhuizingen is er nu een eigen clubhuis. ,,Op het hoogtepunt, in de jaren 80, hebben we een ledenstop moeten invoeren”, vertelt secretaris Gerard van Dooren. ,,Toen hadden we meer dan 125 kinderen. Op dit moment zijn het er ongeveer 100.” Hoewel het clubgebouw in Braakhuizen Noord staat, komen de kinderen uit de hele gemeente. ,,Het hoogtepunt van het jaar is het kamp”, vertelt van Dooren. ,,Voor zowel kinderen als vrijwilligers is dat een geweldig weekend.”

Zijn vrouw Marianne van Dooren (56) begon op haar 16e met het ondersteunen van de projecten en viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Als leerkracht op de Nutsschool aan de Beneden Beekloop is ze gewend om met kinderen om te gaan. ,,Ik vind het leuk om ze op een speelse manier te leren met gereedschap om te gaan dat ze thuis niet hebben zoals een brandapparaat en een graveerpen. Hier kan dat op een veilige manier. De kinderen krijgen materiaalkennis, herkennen verschillende soorten hout en hun motoriek verbetert al na een paar weken. In deze tijd waarin jongeren veel met computers bezig zijn, is dat zeker belangrijk. Maar het mooiste is dat kinderen er zelfverzekerd van worden.”

Dat horen ze ook terug van ouders die hun kinderen brengen en zelf bij de club zijn geweest. ,,Ik had misschien nooit een spijker in de muur durven slaan als ik hier vroeger niet was geweest.”

Altijd tevreden

Met de werkstukken die de kinderen mee naar huis nemen, zijn ze zelf altijd tevreden. Niet alleen doordat de vrijwilligers soms een handje helpen, zeker ook door een goed te realiseren project te bedenken. ,,We zorgen dat zowel de praktische- als de creatieve kant aan bod komt”, vertelt Marianne. ,,De teckel bijvoorbeeld is voorgetekend. Die hoeven de kinderen alleen uit te zagen. Dan wordt de teckel bedekt met foam clay en dat kunnen ze op hun eigen manier doen. De kinderen doen ideeën van elkaar op en de creatieveling die misschien wat minder handig is met zagen of andere technieken, is dan weer een voorbeeld voor de wat minder creatieve, maar wel handige clubgenoten.”

Kinderen vanaf 6 jaar die een eerste werkstuk willen maken om kennis te maken met de hobbyclub, kunnen terecht op de open dagen op maandag en dinsdag 13 en 14 september om 18.30 uur bij het clubhuis aan de Kettingstraat 79. De contributie is 90 euro per jaar. ,,We hebben hier verschillende kinderen waarvoor de Stichting Leergeld van de gemeente de contributie betaalt”, vertelt Gerard. ,,Dat is dus een mogelijkheid voor gezinnen die het niet kunnen betalen.”