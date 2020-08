Het geheim van een goed huwelijk? 'Nooit met ruzie gaan slapen, eerst een kus’

Bijna drie jaar later, op 14 augustus 1970, stapten ze in het huwelijksbootje. ,,Er was woningnood. Pas toen Rini 25 jaar was, kregen we een woning. We hebben het eerste jaar bij zijn ouders ingewoond, die inmiddels in Mierlo woonden. Op 18 juli was Rini jarig, en op 19 juli kregen we de sleutel van ons eigen huis.”