Het Goed in Geldrop verkoopt nu ook tweedehands opgeknapte fietsen

De twee vrijwilligers die de fietsen opknappen, zijn door het Dorpsleerbedrijf van de LEVgroep opgeleid voor eenvoudige reparaties. Fietsenmaker John Vermeulen gaat ze in het laagseizoen verder opleiden met de bedoeling om in april ook een reparatiedienst te starten. Mensen kunnen dan terecht met hun kapotte fiets om die te laten repareren tegen een kleine vergoeding. Het gaat voorlopig om eenvoudige reparaties, zoals een lekke band of een kapotte ketting.