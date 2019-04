‘Het is altijd weer lekker bij eetpunt Zesgehuchten’

Nieuwe brug bij Gulbergen in Mierlo ook opgenomen in fietsknoop­pun­ten­net­werk

15:35 MIERLO - Het kan sinds een aantal maanden: fietsen of wandelen tussen het landgoed Gulbergen in Mierlo en Nuenen en het bosgebied rond vakantiepark ‘t Wolfsven in Geldrop, zonder dat je er kilometers voor om hoeft te rijden. Een recent aangelegde brug over het Eindhovens Kanaal zorgt daarvoor.