Het is zover: sporthal de Hongerman in Nuenen wordt opgeknapt en uitgebreid

Gel­drop-Mierlose politiek herpakt zich en komt met woningbouw­plan

22 juni GELDROP-MIERLO - Het is mooi dat Geldrop-Mierlo 8 miljoen euro krijgt van het Rijk om de bouw van in totaal 800 woningen in en rond het Geldropse centrum vlot te trekken. Maar dat betekent niet dat woningbouwplannen in Mierlo en in de Geldropse buitenwijken vertraging mogen oplopen.