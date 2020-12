Het kacheltje van Het Atrium in Geldrop neemt afscheid

GELDROP - Resie Verstraete neemt afscheid als praktijkondersteuner bij de Geldropse huisartsenpraktijk Het Atrium en gaat met pensioen. Iedereen in Geldrop kent de verpleegkundige, die gespecialiseerd is in diabetes.

Zelf is ze nogal verbaasd dat iedereen haar kent. ,,Het zal wel komen omdat diabetes vaak in de familie voorkomt. Familieleden vergelijken graag de adviezen die ik geef als ze bij elkaar komen tijdens een verjaardag.”

Dat iedereen haar kent heeft een langere geschiedenis. Ze heeft jaren in de thuiszorg gewerkt en bovendien overal in de regio cursussen gegeven over diabetes.

Diabetes is welvaartsziekte

De laatste 15 jaar van haar carrière heeft ze als praktijkondersteuner diabetes patiënten begeleid. Ook mensen met hart en vaatziekte kreeg ze in haar spreekkamer op de eerste verdieping van het opvallende oude gebouw aan de Langstraat. ,,Ik ben hier in vaste dienst gekomen nadat Het Atrium zich afsplitste van De Kleine Dommel.” De laatste jaren kreeg ze het steeds drukker. ,,Diabetes is een welvaartsziekte.”

Haar werk heeft ze met hart en ziel gedaan. ,,De gesprekken, die ga ik missen.” De mensen in haar spreekkamer waren voor haar meer dan diabetes patiënten. Ze genoot van hun persoonlijke verhalen en wat ze allemaal meemaakten. In het dorp wordt ze dan ook ‘Het kacheltje van het Atrium’ genoemd.

Niet iedereen luistert

Hoezeer ze de gesprekken met patiënten ook waardeerde, haar adviezen werden niet altijd opgevolgd. Meer bewegen en goede voeding, dat is voor haar patiënten de manier om minder insuline te spuiten of pillen te nemen. ,,Soms viel het kwartje pas na een paar jaar.” Ze glimlacht voor zich uit. ,,Ik weet nog dat ik iemand het advies gaf om meer fruit te eten. Het antwoord was: Dat doe ik hoor, ik drink heel veel fruitthee.”

Nu ze met pensioen gaat, is ze van plan om veel buiten te zijn. ,,Ik heb een hond die ik jachttrainingen geef. En mijn paard van 27 jaar moet regelmatig bereden worden.” Wat ze ook wil blijven doen is wandelen met diabetes patiënten in het kader van Nederland in beweging. Vanaf april tot september wordt er 20 weken lang een keer per week een route gelopen door diabetes patiënten onder begeleiding van een arts of verpleegkundige.

Beweging is belangrijk

,,Sinds een jaar of vijf organiseer ik dat samen met twee andere praktijkondersteuners in Geldrop. Het is een landelijke beweging, opgezet door volleyballer Bas van de Goor. Nadat hij stopte met volleybal, merkte hij dat hij meer last kreeg van diabetes. Beweging bleek belangrijk om de ziekte onder controle te houden en hij wil anderen daarbij helpen.”

Verstraete krijgt haar dagen dus wel gevuld na haar pensioen. Een dag in de week is ze oppas oma. Reizen is ook een van haar hobby’s. ,,Het zal nog wel even duren voor mijn man en ik weer een verre reis kunnen plannen.” Dat komt dus niet meer door haar werk, maar door corona.