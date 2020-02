Het Klooster als Nuenens familiehuis

Wat voor dorpshuis wil Nuenen? De vraag ligt voor de hand maar is nog maar eens gesteld aan de gebruikers van Het Klooster. Rode draad in de reacties is dat Het Klooster vooral een vrijblijvende ontmoetingsplek moet zijn voor alle generaties. ,,Het is nu een verzamelgebouw met clubjes maar het moet een echt gemeenschapshuis worden. Het allerbelangrijkste wat de mensen willen, is elkaar ontmoeten. Jong én oud. We hebben het daarom een familiehuis genoemd’’, zegt Esther Hartzema die vorig jaar door de gemeente Nuenen is aangesteld als ‘verbindingsofficier’.